GIOVANE DONNA INCINTA ANNUNCIA GRAVIDANZA E MUORE

CRONACA. PESCARA. E' morta a 33 anni, a Pescara, dopo aver annunciato in famiglia di essere incinta da poche settimane. E' accaduto ieri mattina e la giovane donna che ha perso la vita si chiamava Francesca Rucci. Il marito ne ha dato notizia su Facebook agli amici. «Il mio dolce angelo - ha scritto l'uomo - ci ha lasciati. Forse era troppo felice perchè in dolce attesa». Inutili i soccorsi alla giovane donna, la cui morte ha lasciato tutti sconvolti. Il corpo non è stato trasportato in obitorio.