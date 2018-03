VIABILITA': ANAS, LIMITAZIONI SU VARIANTE TERAMO

TERAMO. L'Anas comunica che dalle ore 7 di domani e fino alle ore 18 di venerdi' 20 dicembre, sulla strada statale 80 Variante di Teramo, saranno effettuati i lavori di pavimentazione nel tratto compreso tra il km 2,900 e il km 5,600, tra lo svincolo di Teramo Centro e lo svincolo Teramo Ovest con l'autostrada A24. Per consentire lo svolgimento degli interventi, in tratti saltuari in corrispondenza del cantiere sara' in vigore il senso unico alternato della circolazione. Inoltre, sabato 14 dicembre, dalle 10 alle 14, saranno chiuse alternatamente, secondo le necessita' di intervento, le rampe dello svincolo di Teramo Ovest tra la strada statale 80 e l'autostrada A24 e gli automobilisti potranno utilizzare come alternativa lo svincolo autostradale di Teramo Est.