RISSA FRA ROMENI A SILVI, 19 DENUNCIATI

SILVI. I carabinieri di Silvi hanno denunciato per rissa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo 19 romeni sei dei quali domiciliati in un campo nomadi di Napoli. Erano le 7 circa quando i residenti di Via Piave sono stati svegliati dalle urla dei diciannove comunitari che partecipavano ad una violenta rissa in strada, culminata con il lancio di pietre. Solo l'intervento dei carabinieri ha permesso di evitare che la situazione degenerasse. Nonostante tutto, nessun romeno e' rimasto ferito. Dei diciannove partecipanti al parapiglia uno e' stato segnalato anche per violazione delle norme sull'immigrazione in quanto era stato espulso dall'Italia il 12 maggio 2010 ed era rientrato clandestinamente. Altre sei romeni sono stati segnalati alla questura di Teramo per essere allontanati dal territorio nazionale, in quanto, dediti all'accattonaggio. Sono in corso indagini finalizzate ad accertare i motivi alla base della rissa.