TPL: LUNEDI' SCIOPERO DI 4 ORE, DISSERVIZI ANCHE IN ABRUZZO

ABRUZZO. TRASPORTO. Le organizzazioni sindacali nazionali e regionali dei trasporti Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti Faisa-Cisal e Ugl trasporti hanno dichiarato uno sciopero di quattro ore dei servizi di trasporto pubblico in tutto il territorio nazionale e regionale per lunedi' 16 dicembre. Le possibili astensioni dal lavoro - afferma l'Arpa in una nota - riguardano la fascia oraria compresa tra le 9,30 e le 13,30. Inoltre, a causa delle modalita' dell'astensione lavorativa, la ripresa del servizio subito dopo lo sciopero potrebbe non essere assicurata per alcune corse in partenza nelle fasce orarie garantite. La Filt-Cgil - si legge in una nota dell'azienda abruzzese - invita allo sciopero i lavoratori anche per richiamare l'attenzione sullo stato di crisi dell'Arpa. Fit-Cisl Uiltrasporti Faisa-Cisal abruzzesi protestano per il mancato decollo della riforma del Tpl, pertanto hanno dichiarato l'astensione dalle prestazioni straordinarie per i giorni 11, 12, 13, 14, 15, 16 dicembre, cio' - conclude l'Arpa - potrebbe causare la mancata erogazioni di corse sia al mattino sia nel primo pomeriggio.