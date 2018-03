TERAMO, ALL’ISTITUTO ALESSANDRINI MIUR FINANZIA PERCORSI DI INNOVAZIONE

ISTRUZIONE. TERAMO. L'Istituto di Istruzione Superiore "Alessandrini - Marino - Forti" di Teramo, guidato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Stefania Nardini, unico nella regione Abruzzo, è entrato a far parte del ristretto numero di istituzioni scolastiche finanziate dal MIUR per portare avanti i percorsi di innovazione previsti dal Patto per la Scuol@ 2.0. I primi risultati ed i possibili sviluppi di questa rivoluzione nel campo della didattica saranno discussi il giorno 12 dicembre, in occasione del convegno sulla Scuol@ 2.0 che avrà luogo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso l'Auditorium dell'ITIS "E.Alessandrini" di Teramo. In occasione del convegno avrà luogo anche il conferimento delle borse di studio agli studenti dell'I.I.S. "Alessandrini-Marino-Forti" diplomatisi con il massimo dei voti nell'anno scolastico 2012-2013.