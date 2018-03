FURTI: SMURA CASSAFORTE DA ABITAZIONE INAGIBILE, ARRESTATO

L’AQUILA. Un romeno di 32 anni, con un complice che deve essere identificato, e' riuscito ad introdursi in un'abitazione inagibile in via Ettore Scarfoglio a L'Aquila e a smurare una cassaforte utilizzando piccone e martello. Tuttavia l'uomo non e' riuscito a fuggire. Gli agenti di due pattuglie della squadra volante, infatti, lo hanno bloccato in flagranza di reato ed arrestato per furto aggravato. Il romeno, difeso dall'avvocato d'ufficio Ubaldo Lopardi, e' stato tradotto in carcere a disposizione dell'autorita' giudiziaria per l'udienza di convalida dell'arresto che dovrebbe tenersi stamani. La zona dell'intervento era particolarmente sorvegliata in quanto alcuni cittadini avevano segnalato alla polizia movimenti sospetti, proprio nei pressi di alcune abitazioni ancora inagibili a seguito del sisma. La cassaforte e' stata restituita ai proprietari e gli attrezzi sequestrati. Il caso e' seguito dal sostituto procuratore David Mancini.