VEICOLO IN FIAMME NELL'AQUILANO, TRAFFICO BLOCCATO SULLA SS 17

L’AQUILA. A causa di un veicolo in fiamme all'altezza del km 42, nel tratto compreso tra Barisciano e San Pio delle Camere (L'Aquila), l'Anas comunica che sulla strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico il traffico e' provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, Non si segnala la presenza di feriti. Le squadre dell'Anas e delle Forze dell'Ordine sono presenti sul posto per ripristinare la circolazione nel piu' breve tempo possibile, in piena sicurezza per gli utenti.