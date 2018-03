PINETO, PRIMARIE DEL PD PER SCEGLIERE IL CANDIDATO SINDACO

POLITICA. PINETO. Si terranno domenica 19 gennaio le Primarie per la scelta del candidato sindaco del Partito Democratico di Pineto, in vista delle prossime elezioni amministrative di maggio 2014. Questa la decisione frutto dell’ultimo direttivo locale. Le candidature dovranno essere presentate entro la giornata di sabato 21 dicembre alla Commissione organizzatrice locale. Al momento le persone che hanno ritirato i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni, necessarie alla presentazione delle candidature, sono: il consigliere provinciale Robert Verrocchio, l’ex vicesindaco Cleto Pallini, l’ex assessore al personale Giuseppe Cantoro, l’ex assessore ai Lavori pubblici Nerina Alonzo, l’ex assessore all’Urbanistica Alberto Dell’Orletta e l’ex Presidente del Consiglio Comunale Ernesto Iezzi.

«Ritengo che le primarie rappresentino un momento politico importante all’interno del quale un Partito si apre al confronto diretto con i cittadini. Auspico che fra i vari candidati ci sia una campagna leale, che faccia emergere idee, progettualità e visioni sul futuro di Pineto. Sarà un momento di discussione costruttivo che ci porterà uniti all’appuntamento con le amministrative 2014» – dichiara il segretario PD Antonio Vignola.