CONTROLLI AMMINISTRATIVI NEI “COMPRO ORO”

CRONACA. SULMONA. La Polizia Amministrativa e Sociale del Commissariato di Sulmona ha effettuato, nelle scorse settimane, controlli amministrativi alle attività di “compro oro” presenti a Sulmona e nei comuni della Valle Peligna e dell’Alta Val di Sangro. Sono stati controllati complessivamente 8 esercizi e sono state elevate 6 sanzioni amministrative per violazione dell’articolo 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per omissioni nella tenuta dei registri previsti dalla legge, per un totale di circa 2.000 euro.

In due casi i titolari della licenza sono stati anche denunciati all’autorità giudiziaria per la violazione dell’articolo 8 in quanto è stato accertato che ad esercitare l’attività si trovava una persona diversa da quella autorizzata. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.