PREMIO POLIDORO: I VINCITORI DELLA XII EDIZIONE

L’AQUILA. Nello Avellani ( Newstown) Alessandro Biancardi (PrimaDaNoi.it), per la sezione giornalismo on line, Tiziana Pasetti (Donna Moderna) per la sezione giornalismo carta stampata e Manuel Romano per la sezione fotogiornalismo, sono i vincitori della dodicesima edizione del Premio “Guido Polidoro”.

Il premio alla carriera è stato assegnato al giornalista Mario Narducci. Una menzione particolare è stata assegnata al giornalista Massimo Di Cintio per la sua attività volta a valorizzare la cultura del vino abruzzese.

La cerimonia di premiazione si terrà il 13 dicembre prossimo, con inizio alle ore 17, presso l’Auditorium della Bper, all’Aquila. Vi prenderanno parte il Presidente della Provincia dell’Aquila, Antonio Del Corvo, il direttore della divisione territoriale della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Antonio Iannucci , il Presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Enzo Iacopino e il Direttore dell’Osservatorio “Ossigeno”, Alberto Spampinato.

Nel corso della cerimonia Iacopino e Spampinato terranno una conversazione sul tema: “Giornalisti minacciati, notizie oscurate”.