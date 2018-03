SUICIDI: GIOVANE COLOMBIANA SI GETTA SOTTO TRENO A PINETO

PINETO. Una giovane di nazionalita' colombiana di 23 anni, L.P.H. residente in un comune del Fermano, si e' tolta la vita oggi, intorno alle 16.20 a Scerne di Pineto. La ragazza, per motivi ignoti, ha raggiunto la stazione ferroviaria e si e' lanciata contro il Frecciabianca 9811 diretto a Lecce, partito da Milano alle 11,35, che stava sopraggiungendo in quel momento. La donna e' stata vista gettarsi sotto il treno in corsa. Inutili i soccorsi. La linea ferroviaria ha subito rallentamenti. Sul posto Polfer 118 e i vigili del fuoco intervenuti a supporti della polizia ferroviaria. La circolazione sulla Ancona - Pescara e' ripresa alle 17.40.Il Frecciabianca ha ricevuto il nulla osta alla prosecuzione del viaggio da parte dell'autorita' giudiziaria alle 18.