SAN GIOVANNI TEATINO, AGGIUDICATO APPALTO CIMITERO

APPALTI. SAN GIOVANNI TEATINO. Sono stati aggiudicati ieri mattina i lavori per la realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di San Giovanni alta: l’appalto è stato vinto dalla ditta Coged srl di Chieti che ha offerto un ribasso del 39,66% rispetto alla base d’asta di 41.444 euro. Sommando il ribasso agli oneri per la sicurezza (5.105 euro) e ai costi per la manodopera (14.693 euro), che non sono soggetti a ribasso, la ditta realizzerà i 32 nuovi loculi con 44.812 euro. «L’attività dell’amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco, Luciano Marinucci – prosegue senza sosta rispettando i tempi burocratici che sono purtroppo più lunghi di quel che ci aspettiamo: tuttavia, stiamo riuscendo a portare avanti gli impegni che abbiamo assunto con i cittadini».

«I lavori – ha aggiunto l’assessore ai Servizi Cimiteriali, Federico Di Palma – partiranno quanto prima e avranno una durata di massimo 90 giorni: contiamo dunque di completarli entro la prossima primavera».