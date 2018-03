SCUOLA TINOZZI DI ALANNO, PASSA IL PROGETTO PER TRASFORMARLA IN OSTELLO

CRONACA. ALANNO. Oggi la giunta provinciale, guidata dal presidente Guerino Testa, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all’adeguamento della scuola media Tinozzi di Alanno. Lo rende noto il vicepresidente e assessore all’Edilizia scolastica Fabrizio Rapposelli che annuncia il cambio di destinazione ad ostello della struttura, in modo da ospitare i convittori del Cuppari di Alanno, provvisoriamente presso l’istituto di Villareia. «La prossima settimana – dichiara Rapposelli – verrà bandita la gara d’appalto per l’esecuzione delle opere che vedranno la luce nei primi mesi del 2014. In questo modo abbiamo tenuto fede all’impegno precedentemente assunto al cospetto della preside, del personale docente, degli alunni e dei genitori, investendo di fatto una somma importante pari a 180 mila euro e venendo incontro alle esigenze e problematiche di un intero territorio. Il tutto – conclude il vicepresidente – per tenere sempre viva l’attenzione su un istituto quale il Cuppari, che è il plesso più antico d’Abruzzo, con i suoi 153 anni di vita».