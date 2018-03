RAPINA CON PISTOLA IN DISTRIBUTORE DI BENZINA NEL PESCARESE

PESARA. Rapina a Spoltore (Pescara), ai danni del distributore di benzina che si trova in via Fellini. Verso le 19,30 di ieri sera due persone a bordo di una Fiat uno hanno raggiunto l'impianto di carburante. Solo un uomo e' sceso e ha raggiunto il gabbiotto, dove c'era una ragazza addetta alla struttura. Il rapinatore, con cappello e sciarpa, pistola in pugno, le ha chiesto i soldi e una volta ottenuto l'incasso e' risalito in auto. La Fiat e' stata ritrovata poco dopo in via Londra dai carabinieri della compagnia di Pescara, coordinati dal capitano Claudio Scarponi, che si stanno occupando delle indagini. Il mezzo e' stato rubato a Pescara a meta' novembre. Il bottino non e' stato quantificato.