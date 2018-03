CENTRI COMMERCIALI E SUPERMERCATI, CONTROLLI PIÙ INTESI NEL MESE DI DICEMBRE

CRONACA. L’AQUILA. Anche in vista delle festività natalizie, la Questura ha pianificato una serie di servizi di controllo del territorio straordinari nelle aree dove si trovano i Centri commerciali e i Supermercati della città, che in ragione della maggiore affluenza di persone, potrebbero essere esposti al rischio di illeciti contro il patrimonio. I primi centri commerciali oggetto di questo tipo di controlli sono stati i grandi centri commerciali di Pile, ossia il Globo e L’Aquilone, nonché la Galleria Longara di Sassa e, infine il Centro Commerciale Amiternum. Sono state impiegate 4 unità operative, che hanno effettuato posti di controllo all’esterno dei centri commerciali, per poi entrare all’interno degli stessi contattando i diversi titolari delle relative attività commerciali per raccogliere eventuali segnalazioni o sollecitazioni. Dall’attività condotta all’interno degli esercizi non sono emerse segnalazioni particolari, ad eccezione di alcuni titolari che hanno rappresentato di aver subìto in passato piccoli furti, che però non sono stati oggetto di denuncia alle Autorità competenti.