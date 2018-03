TENTA IL FURTO DURANTE UN PERMESSO DAL CARCERE, ARRESTATO

CRONACA. PESCARA. Ieri sera i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara, hanno tratto in arresto, per tentato furto in abitazione, Raffaele Regina, trentunenne di origine napoletana, pregiudicato. L’uomo, detenuto presso il Carcere di San Donato dove stava scontando una condanna a cinque anni per droga, aveva ottenuto un permesso per lavoro all’esterno, ma ha pensato di poter sfruttare questa circostanza per riprendere un’attività parallela: si è introdotto nel garage di una villetta dove ha preso una scala ed ha tentato di forzare una finestra al primo piano dell’abitazione con un cacciavite, non accorgendosi però che il proprietario era appena rientrato. Quest’ultimo ha chiamato immediatamente i carabinieri con i quali ha collaborato nella cattura dello sgradito ospite, che ha provato senza successo a dileguarsi. Per l’arrestato si sono riaperte le porte del carcere, stavolta però senza permesso.