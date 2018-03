VIABILITA’, RIAPERTA BRETELLA CEPAGATTI- SAMBUCETO

VIABILITA’. CEPAGATTI. La bretella di Cepagatti - Sambuceto che collega la 602 con il raccordo autostradale di Chieti è stata riaperta al traffico. Lo annunciano il presidente della Provincia di Pescara e l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Ruggieri, precisando che «la decisione è stata presa non appena la situazione idraulica è tornata alla normalità dopo le piogge abbondanti e l'esondazione del fiume Pescara, che hanno indotto l'ente a chiudere questo ed altri ponti, per motivi esclusivamente precauzionali». Testa e Ruggieri sottolineano poi, in risposta alle polemiche e ai dubbi sollevati sulla bretella, che «in concomitanza con le piogge dei giorni scorsi si è ritenuto opportuno, al fine di evitare possibili danni a cose e persone, eseguire una serie di verifiche precauzionali di rito sul ponte e sull'arteria, considerata la portata della esondazione, che in questo punto ha raggiunto il suo livello massimo e più preoccupante». Come già sottolineato ieri «non risulta alcun cedimento strutturale né del ponte né del corpo stradale». La Provincia annuncia che anche la strada 17, le cosiddette "svolte di Popoli", è tornata percorribile.