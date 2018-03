5 DICEMBRE SOSPENSIONE IDRICA IN VIA DI SOTTO A PESCARA

PESCARA. Intorno alle ore 9 di domani, giovedì 5 dicembre, l’Aca S.p.A. di Pescara sospenderà la normale erogazione idrica in via Di Sotto a Pescara. Il provvedimento si è reso necessario per permettere l’intervento di collegamento di una nuova condotta alla rete idrica esistente situata in via Di Sotto, nel comparto 4.34. L’interruzione del regolare flusso idrico dovrebbe terminare intorno alle ore 17 di domani e interesserà gli utenti residenti in via Di Sotto, nel tratto compreso tra via Falone e strada Colle Scorrano.