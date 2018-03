TURISMO, SABATO 7 DICEMBRE INFO DAY A SAN VALENTINO

ABRUZZO. La Fondazione Identità Domani, con il patrocinio di Regione Abruzzo e Provincia di Pescara, e con la partecipazione della DMC Terre Pescaresi, organizza l'Info Day -#ObiettivoTurismo - sabato 7 dicembre ore 10,00 a San valentino in Abruzzo Citeriore presso Hotel Panorama. Nel corso del convegno sarà presentata la DMC (Destination Managment System) recentemente selezionata e finanziata dalla Regione Abruzzo a favore della società Terre Pescaresi e il bando "#ObiettivoTurismo" che mette a disposizione 5 milioni di euro per le PMI che vogliono investire in iniziative legate alla creazione e allo sviluppo di servizi turistici a supporto dell'offerta locale, volti a favorire la promozione, la crescita e la competitività dell'Abruzzo come destinazione turistica di livello sia in ambito nazionale che estero.

La Giunta regionale d'Abruzzo ha approvato il bando "#obiettivoturismo" che permetterà alle PMI valutate, grazie ad un contributo a fondo perduto di 50.000,00€, (che potrà rappresentare fino all'80%del costo) di realizzare investimenti in servizi turistici che potranno consistere in: itinerari di visite guidate attuati nelle modalità più diverse, nei centri storici o in aree naturali; apertura e fruizione organizzata di luoghi potenzialmente interessanti sotto il profilo turistico; informazione e assistenza al turista per la fruizione del territorio quali segnaletica, service point, siti web, call center; laboratori di pratica e conoscenza del patrimonio materiale e immateriale della regione; fruizione del patrimonio naturalistico e culturale della Regione personalizzata per target specifici di utenza (famiglie, sportivi, diversamente abili)