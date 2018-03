PESCARA-ROMA NO STOP A 10 EURO CON LA BUS CARD

TRASPORTI. PESCARA. Da martedì 10 dicembre sulla Pescara - Roma no stop si viaggia a dieci euro.

I passeggeri diretti alla capitale possono fruire della tariffa scontata su tutte le linee gestite in pool da Arpa, Di Fonzo e Di Febo Capuani acquistando la tessera Roma Bus Card in vendita solo sui siti web www.arpaonline.it e www.romabuscard.it al prezzo dieci euro.

La tessera, fidelity card, personale e non cedibile, è valida un anno e non è rimborsabile.

I biglietti a dieci euro si possono acquistare su Internet con carta di credito, oppure con la prenotazione del posto sui siti web citati o chiamando il numero verde aziendale 800762622, gratuito anche da telefono cellulare, con il successivo acquisto del biglietto in una delle ricevitorie SISAL presenti nel territorio italiano.

Dal 15 dicembre i biglietti scontati saranno disponibili anche nelle agenzie Sistema di tutto Abruzzo e presso i seguenti punti vendita: Piccarozzi, Eurolines. Biglietteria Centrale stazione Roma Tiburtina; Acanthis, Salvemini, Edicola Iervese Hydra a Chieti scalo, Teate a Chieti città; Agenzia Cagidemetrio, Agenzia Baltour Satam a Pescara; Agenzie Di Fonzo a Lanciano e a Vasto; Mister Holiday e Marea a Francavilla; Civitarese e Di Lullo a Ortona; Viaggi del Carlino e Souvenir a Roseto degli Abruzzi; Grifonetti a Guardiagrele, Masciulli a Bucchianico, Nut viaggi Silvi Marina.

Il biglietto a dieci euro per Roma si può acquistare anche con cellulare Smartphone scaricando la app gratuita My Cicero.

Dal 10 dicembre 2013 per la Pescara-Roma no stop non saranno più in vendita i titoli di viaggio acquistati in anticipo a prezzi scontati (5 e 10 euro), le promozioni per i gruppi, i carnet da 6 e da 12 viaggi. I titoli di viaggio a prezzi scontati già acquistati sono utilizzabili fino alla loro scadenza.

Sulle corse feriali della Pescara-Roma no stop delle 4,00 delle 21,30 e delle 23,00 e sulla corsa festiva delle 22,15 si potrà viaggiare a 10 euro anche senza la tessera Roma Bus Card.

La promozione ha una durata di sei mesi ed è prorogabile.