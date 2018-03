IL COMUNE DE L’AQUILA DIVENTA SOCIAL

L’AQUILA. Sono attive le pagine del Comune dell’Aquila sui principali social network, Facebook, Twitter e Youtube. Questi gli indirizzi:

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Comune-ellAquila/672467392786450?fref=ts

Twitter: https://twitter.com/ComuneLAquila

YouTube: https://www.youtube.com/webtvcomuneaq

Cliccando su “mi piace” della pagina di Facebook e “following” su Twitter, sarà possibile ricevere tutti gli aggiornamenti che verranno pubblicati sulle pagine in questione (comunicati, avvisi, bandi e così via). In considerazione della presenza di alcuni profili e pagine che, in qualche modo, richiamano il nome dell’Ente, la vera pagina di Facebook del capoluogo abruzzese è indicata dalla presenza della scritta “Pagina ufficiale del Comune dell’Aquila” sotto lo stemma civico.

Nelle pagine dei social network, realizzate e gestite secondo le prescrizioni delle Linee guida dei siti internet delle pubbliche amministrazioni e dell’apposito vademecum ministeriale, è riportata anche la cosiddetta “policy”. Si tratta del documento in cui vengono spiegate le finalità e i contenuti dell’operazione, le regole di utilizzo delle pagine in questione da parte degli utenti e le modalità di interazione con il Comune attraverso i Social network. Regole e altre informazioni sono presenti anche nella pagina “L’Aquila 2.0” dell’area “La Città” del sito internet www.comune.laquila.it.