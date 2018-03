MAGNETI MARELLI, NUOVI INVESTIMENTI PER 9,8 MILIONI

SULMONA. Assemblea indetta per giovedì prossimo (ore 15) da Fim Cisl, Uilm Uil, e Ugl presso i locali del centro sportivo Fiat per incontrare e informare i lavoratori, attualmente in cassa integrazione, dei nuovi investimenti della Magneti Marelli. Sono in programma, infatti, nuovi investimenti per 9,8 milioni di euro che la società Magneti Marelli /Sistemi Sospensioni Spa effettuerà sullo stabilimento di Sulmona.

La ristrutturazione porterà, nello stabilimento, nuove lavorazioni quali 1 ghisa ADi , (processo termico tecnologicamente avanzato mediante installazione di forni specifici, che serviranno a garantire un importante riduzione di peso delle sospensioni). Ma anche 2 installazione di nuove linee per saldatura ad arco per la produzione dei bracci per i nuovi modelli di vetture(SUV) del marchio Jeep/Chrysler e Fiat.