MINORE SCOMPARE DA SCUOLA, TROVATO A 5 KM DIRETTO A PIEDI A CASA

L’AQUILA. Uscito da scuola non vede nessuno che lo va a prendere, decide di incamminarsi verso casa a piedi e fa scattare l'allarme. Ricerche a lieto fine nel pomeriggio per un ragazzino di 11 anni dell'Aquila, studente della media "Mazzini" che alle 14 di oggi aveva fatto perdere le sue tracce. Il minore e' stato ritrovato dopo un'ora circa da un'agente di polizia libera dal servizio che appresa la notizia della sua scomparsa aveva deciso di collaborare alle ricerche cui hanno partecipato diversi equipaggi della squadra volante e squadra mobile. L'alunno e' stato ritrovato in zona San Vittorino (dopo aver percorso circa 5 chilometri) mentre camminava a bordo della Strada Statale 80. Dalla ricostruzione dei fatti e' emerso appunto che il ragazzino uscito da scuola alle 14 non vedendo nessuno che lo era andato a prendere, aveva deciso di incamminarsi verso casa, che si trova in zona Cermone. Verificate le buone condizioni di salute, il minore e' stato ricondotto presso l'istituto scolastico dove ad attenderlo c'era il padre.