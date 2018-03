ELEFANTE PIAZZA SALOTTO, PARTE IL RESTAURO

PESCARA. Sarà l’Inner Wheel di Pescara a sponsorizzare e finanziare la riqualificazione dell’Elefante di Vicentino Michetti situato sul lato sud di piazza Salotto.

Il Club service ha accettato di garantire la riqualificazione della struttura, deteriorata dal tempo, dall’usura e anche dal contributo dei writer che hanno imbrattato il monumento cittadino. «Entro il prossimo 8 dicembre la struttura sarà riconsegnata alla città in tutto il suo antico splendore, completamente rinnovata nei colori che torneranno all’originario marrone», ha annunciato l’assessore all’Arredo urbano Gianni Santilli. «La riqualificazione dell’Elefante era un sogno che abbiamo inseguito a lungo, cercando risorse e soprattutto professionalità perché parliamo di un monumento patrimonio della città e opera di un grande artista, Vicentino Michetti, opera che di fatto appartiene al territorio e al paesaggio di piazza della Rinascita da sempre – ha sottolineato l’assessore Santilli -.. Nei giorni scorsi, dopo diversi contatti, siamo riusciti a intercettare l’interesse dell’Inner Wheel, il club service di sole donne collegato al Rotary, a finanziare la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del manufatto che partirà già nei prossimi giorni. Rintracciando le immagini originarie del monumento, abbiamo scelto i colori dell’Elefante e, secondo le rassicurazioni dell’impresa scelta, già per il prossimo 8 dicembre l’Elefante tornerà a spiccare sul lato sud di piazza Salotto, tornando dunque a essere elemento di pregio distintivo e non più elemento di degrado dell’intera area».