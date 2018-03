MONTESILVANO. SCONTRO AUTO-MOTO: GRAVE 17ENNE

MONTESILVANO. Una ragazza di 17 anni, P.V., di Silvi (Teramo), è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Vestina a Montesilvano. La ragazza era in sella ad una moto insieme con un altro giovane, quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo di è scontrato con un'autovettura proveniente dall'altro senso di marcia. La giovane, soccorsa subito dai sanitari del 118, è stata trasportata all'ospedale 'Santo Spirito' di Pescara dove i sanitari le hanno riscontrato un trauma cranico, un trauma facciale e la frattura della gamba; ferite lievi per l'altro occupante della moto. Gli uomini della Polizia Municipale e dei carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto.