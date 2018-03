AVVOCATI PESCARA, SPORTELLO PER I CITTADINI IL MARTEDI’ E GIOVEDI’

CRONACA. PESCARA. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara ha istituito nei locali della propria sede, al piano terra del Palazzo di Giustizia, lo Sportello per il Cittadino dove avvocati iscritti all’Albo saranno a disposizione della cittadinanza nei giorni del martedì e giovedì, dalle ore 11.00 alle 12.00, per fornire informazioni ed orientare gli utenti per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia. Il servizio sarà attivo a partire dal 3 dicembre 2013.