SPOLTORE I CITTADINI NON PAGHERANNO IL 50% DELLE ALIQUOTE IMU SULLE PRIME CASE

SPOLTORE. A Spoltore non si paga l’Imu sulle prime case. È un rischio che corrono molti comuni d’Italia, tra questi Milano, Bologna, Napoli e Pescara, per effetto di un decreto, anzi di un comunicato stampa diramato dal Consiglio dei Ministri la sera del 27 novembre 2013, e che prevede di far pagare ai contribuenti il 50% della maggiorazione, già deliberata da molti comuni. Grazie a un emendamento presentato dal vice sindaco Enio Rosini e dalla consigliera Fracesca Sborgia, nel corso del consiglio comunale di ieri (giovedì 28 novembre), tale eventualità non interessa Spoltore e i cittadini non pagheranno alcuna quota.