RIAPRE QUESTO POMERIGGIO LA PROVINCIALE PER PIETRACAMELA

TERAMO. Dopo la rimozione dei massi cicplopici franati sulla 43 in seguito alle piogge torrenziali, la Provincia, questo pomeriggio, provvederà alla riapertura della strada che collega la statale 80 al comune di Pietracamela.



Nei tratti liberati si viaggerà a senso unico alternato mentre il traffico, su tutta l’arteria, è interdetta agli automezzi “pesante” superiore a 20 tonnellate di carico.



Nel contempo, la Provincia, che per questo lavoro ha speso in somma urgenza circa 100 mila euro sta studiando soluzioni tecniche per mettere in sicurezza il versante in quei punti dove presenta fenomeni di smottamento sia di valle che di monte. In particolare si sta valutando l’ipotesi di realizzare una gabbionata/palificata per le frane di valle mentre per gli smottamenti a monte si realizzerà una rete corticale chiodata. Interventi, questi, che sono stimati circa 400 mila euro.