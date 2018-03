ENEL, INTERVENTO AD ALTA QUOTA A CAMPO IMPERATORE

CRONACA. L’AQUILA. Si è concluso ieri l’intervento straordinario dei tecnici Enel per ripristinare la linea elettrica danneggiata da una slavina a Campo Imperatore. Per poter effettuare i lavori sul guasto, localizzato a circa 2000 metri di altezza, la squadra di sei tecnici Enel si è calata dall’alto dopo aver raggiunto il tratto interessato attraverso la funivia. La slavina aveva trascinato con sé numerosi alberi, travolgendo anche un traliccio e tranciando un tratto della linea elettrica.

La squadra Enel ha lavorato in condizioni difficili, camminando in aree montane coperte da oltre un metro e mezzo di neve e operando sui tralicci per la riparazione dei conduttori e la tesatura dei cavi. Il lavoro è stato effettuato in piena sicurezza, anche con il contributo del personale della funivia e con il supporto delle guide alpine del Cai. Grazie all’intervento effettuato da Enel è stata ripristinata la linea di Media tensione che alimenta, tra l’altro, alcuni impianti sciistici della zona.