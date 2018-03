GIOVANE AGGREDITO AL CENTRO STORICO DI PESCARA DA TRE SCONOSCIUTI

PESCARA. Un ragazzo di 22 anni di Angri (Salerno) e' stato aggredito nella notte a Pescara da tre giovani, uno dei quali lo ha accoltellato alla gamba. E' rimasto ferito anche al naso. Al momento non si conoscono i motivi della discussione ma la polizia, che sta indagando, presume che alla base del pestaggio ci siano dei futili motivi. L'episodio e' avvenuto in viale Marconi, verso l'1.30 e il 22enne aggredito era in compagnia di amici. Avrebbe detto di non conoscere i tre. E' finito in ospedale, con una prognosi di 18 giorni.