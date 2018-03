VILLAMAGNA, CITTADINANZA ONORARIA AI BIMBI STRANIERI

VILLAMAGNA. Il Comune di Villamagna sceglie di concedere, come atto simbolico, la cittadinanza onoraria a tutti i bambini di origine straniera nati in Italia che vivono e risiedono nel territorio.

È quanto stabilito nel corso del Consiglio comunale che si è tenuto ieri sera e durante il quale è emersa la volontà, tramite questa iniziativa, di contribuire a un effettivo riconoscimento della cittadinanza italiana anche da parte del legislatore nazionale.

«Il tema dell’integrazione dei cittadini stranieri in Italia e in Europa – commenta in merito il sindaco Paolo Rosario Nicolò – è una delle sfide più impegnative da affrontare per gli stati europei ed è un impegno sul quale si gioca il futuro stesso del nostro Paese. La nostra idea è stata pertanto quella di promuovere un atto simbolico, che possa essere abbinato ad azioni concrete, come la diffusione delle informazioni relative all’iter di acquisizione della cittadinanza ai minorenni stranieri e alle loro famiglie residenti nel Comune. In attesa della riforma della legge sulla cittadinanza, quello di concedere la cittadinanza onoraria ai figli degli stranieri nati in Italia e residenti in città è pertanto un importante atto emblematico, di grande valore civile».