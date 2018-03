OPERAIO CADE IN CENTRO COMMERCIALE: E’ IN COMA

PESCARA. Un operaio di 51 anni di Pescara e' rimasto ferito in maniera grave, ed e' in coma in ospedale, mentre stava lavorando all'interno del centro commerciale Auchan, sulla Tiburtina, a Pescara. In base alla prime informazioni si tratta di un operaio di una ditta esterna che si occupa di automazioni e stava lavorando sulla controsoffittatura. All'improvviso, per cause in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed e' finito a terra urtando violentemente la testa. E' stato soccorso e portato in ospedale, dove lo stanno sottoponendo ad un intervento chirurgico. E' in prognosi riservata e risulta ricoverato in Rianimazione. Indagano i carabinieri della compagnia di Pescara. Allertato anche l'Ispettorato del lavoro.

L'infortunio sul lavoro e' avvenuto, in base alla ricostruzione fornita dai carabinieri, coordinati dal capitano Claudio Scarponi, nella zona vicina ai banconi del pesce, che e' stata sottoposta a sequestro. R.M., queste le iniziali del nome del ferito, presumibilmente stava camminando sul cartongesso quando e' precipitato. Stava eseguendo lavori di manutenzione.