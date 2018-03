PREMIO PENNE: INCONTRI CON FINALISTI. SABATO CERIMONIA DI PROCLAMAZIONE

PENNE. Al via a Penne e L’Aquila gli incontri con gli autori del Premio Internazionale di Narrativa “Città di Penne - Mosca”. Domani, venerdì 29 novembre alle ore 10, presso la Sala Consiliare del Comune di Penne avranno inizio i dibattiti fra i tre narratori finalisti vincitori della XXXV Edizione del Premio Internazionale di Narrativa “Città di Penne - Mosca”. Si partirà con Rosella Postorino che incontrerà poi, il 29 novembre con inizio ore 14.30, la giuria popolare de L’Aquila presso l’Istituto di istruzione superiore “D. Cotugno”.



L’opera con cui Rosella Postorino è risultata finalista per il 2013 si intitola Il corpo docile (Einaudi) che narra la storia di Milena, nata in carcere e vissuta lì fino a tre anni. Oggi ne ha ventiquattro e si prende cura dei bambini reclusi come Marlon.



Sabato 30 novembre, sempre presso la Sala Consiliare del Comune di Penne, con inizio ore 10.00, si svolgerà l’incontro con Daria Bignardi a sua volta finalista con il libro L’acustica perfetta (Mondadori) che racconta la storia tra Arno e Sara che si incontrano da ragazzini e istintivamente si amano, ma un pomeriggio d’estate lei lo lascia. Chiuderà gli incontri sabato mattina ore 11.00, sempre presso la Sala Consiliare del Comune di Penne, Franco Arminio con Geografia commossa dell’Italia interna (Bruno Mondadori). La cerimonia di proclamazione e di premiazione del vincitore si svolgerà a Penne, presso la Sala Consiliare del Comune sabato 30 novembre con inizio alle ore 17.00, dopo che si saranno chiuse ufficialmente le operazioni di voto telematico.