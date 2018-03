CADAVERE DONNA RITROVATO SULLA SPIAGGIA DI VASTO

VASTO. Il cadavere di una donna di mezza eta' e' stato ritrovato questa mattina a Vasto, sulla spiaggia di Punta Aderci. Il corpo, in fase di decomposizione nei pressi del tratto di scogli e sassi denominato 'Libertine', sarebbe stato notato da un uomo che stava facendo jogging sul bagnasciuga. Sul posto sono presenti gli agenti del commissariato di Vasto coordinati dal vice questore Cesare Ciammaichella, il pm del tribunale di Vasto, Giancarlo Ciani e i vigili urbani di Vasto. Stando a quanto si apprende, sara' disposta l'autopsia per accertare le cause della morte. Non si conosce ancora il nome della donna: gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi sulle cause della morte.