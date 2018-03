A TERAMO TAGLIO DEL NASTRO PER LA PRIMA MACELLERIA A KM ZERO

CRONACA. TERAMO. Sarà inaugurata sabato 9 aprile 2010 alle ore 16 in via Mario Capuani a Teramo la prima macelleria a km zero. A renderlo noto è la Coldiretti Teramo che, confermando il suo impegno verso la sensibilizzazione e la promozione del consumo di prodotti alimentari della filiera corta, evidenzia come il punto vendita entrerà a breve nella prima grande rete nazionale di punti per la vendita diretta dal produttore al consumatore. La carne che i consumatori potranno trovare nel nuovo punto vendita, che ha infatti richiesto l’autorizzazione come “Punto Campagna Amica”, proviene esclusivamente dall’allevamento dell’azienda agricola “Tre G” dove tutti gli animali sono allevati utilizzando esclusivamente prodotti aziendali e nel rispetto delle migliori condizioni igienico-sanitarie. 07/04/2011 18.09