FLORINDI CONTRO L’ACA:«L'ACQUA NEL CENTRO STORICO DI CITTÀ SANT'ANGELO È POTABILE»

CITTA’ SANT’ANGELO. «L'acqua nel centro storico è potabile. La notizia riportata oggi da alcuni mezzi d'informazione locali è erronea, frutto di un difetto di comunicazione da parte dell'Aca che ha creato un allarme immotivato nella cittadinanza».

Lo dice il sindaco della città, Gabriele Florindi.

«L'elevato livello di carica batterica nell'acqua è stato riscontrato dalla Asl in un fontanino, quello vicino alla piazza del teatro, dove elementi esterni rischiano di alterare i valori delle analisi. Il passaggio dei piccioni o dei cani che vanno ad abbeverarsi - come già successo qualche tempo fa alla fontanina accanto all'ex ospedale - possono determinare i valori fuori norma riscontrati, e quindi la chiusura in via precauzionale fino a nuove analisi».

«Tutto questo», secondo il primo cittadino, «non ha alcun legame con la qualità dell'acqua nel centro storico - i controlli sulle altre fontanine esterne hanno dato come risultato valori assolutamente normali - e in particolare con le acque nelle abitazioni. L'acqua nelle case del Centro Storico è assolutamente potabile e adatta al consumo umano».