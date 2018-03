ALLOGGI POPOLARI PESCARA, OGGI SCADE BANDO

CRONACA. PESCARA. Scadono oggi, mercoledì 27 novembre, i termini per la presentazione delle domande al bando integrativo per l’assegnazione definitiva di alloggi popolari da parte dei cittadini che risiedono in area extra europea. Sino a oggi sono già 433 le domande ricevute dai cittadini che risiedono o che, per ragioni di lavoro, gravitano su Pescara e che non fanno parte della graduatoria già in vigore che vede la presenza di 396 utenti in lista d’attesa; 75 domande invece sono aggiornamenti, ossia istanze presentate da chi fa già parte della graduatoria, ma ha voluto integrare la propria posizione con nuova documentazione sperando di ottenere un punteggio migliore. A inizio dicembre comincerà l’esame delle domande da parte degli uffici per verificare il possesso dei requisiti e per la redazione della graduatoria e ovviamente, sino a quando non entrerà in vigore la nuova classifica degli aventi diritto, resterà valida quella precedente. Ad avere la priorità nel nuovo bando saranno sempre anziani e giovani coppie.