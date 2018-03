SANTO STEFANO DI SESSANIO, CONVEGNO DI DUE GIORNI SULLA TUTELA DEL PAESAGGIO

L’EVENTO. SANTO STEFANO DI SESSANIO. Convegno di due giorni che si terrà dal 29 novembre al 1 dicembre a cS. Stefano dedicato alla tutela del paesaggio.

«Sarà un momento per riflette sui risultati positivi dati dalla battaglia fatta in questi anni per premere solamente sulla tutela e il recupero dell´esistente a scapito di qualunque nuova costruzione», spiegano gli organizzatori. «S. Stefano di Sessanio racconta a tutto il mondo quanto preservare il patrimonio minore sia un vantaggio culturale con forti ricadute positive sullo sviluppo del territorio».

Parteciperanno il presidente della Regione Abruzzo Giovanni Chiodi, la giornalista americana del New York Times Gisela Williams, e altri. Gli interventi saranno moderati dal giornalista di La Repubblica Antonio Cianciullo.

La tutela del borgo e del territorio è cominciata 10 anni fa, dai primi accordi di tutela (genteman’s agreement) di scarso valore legale e urbanistico tra una società privata e gli enti territoriali. Le attività ricettive sono passate da 1 di proprietà comunale a oltre 20 di privati locali che hanno recuperato, tutelando il paesaggio, il loro centro storico abbandonato; le botteghe di artigianato si sono decuplicate e dopo 150 anni si è quindi interrotto l’abbandono della montagna. Il valore patrimoniale degli immobili è aumentato mediamente del 300%.

S. Stefano di Sessanio ha dato vita quindi partendo da un progetto culturale ad un modello di sviluppo potenzialmente replicabile per oltre 2000 borghi abbandonati nella dorsale Appenninica e 15.000 nel resto d´Italia, con un abbandono di oltre il 90 % assimilabile a quello di S. Stefano di Sessanio.