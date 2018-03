SALVIAMO L’ORSO E STRADA DEI PARCHI SI INCONTRANO

ABRUZZO. CRONACA. Salviamo l'orso accetta l'invito di Strada dei Parchi ad un incontro dedicato a valutare le criticità legate all’attraversamento della fauna selvatica in determinati tratti del tracciato autostradale

(A24-A25). L’associazione aveva polemizzato perché dopo aver mostrato disponibilità ad un incontro preliminare la società non aveva dato seguito alle sue dichiarate intenzioni e Salviamo l'orso aveva anche minacciato un’azione legale per possibili insufficienze e inadeguatezze nel sistema di recinzioni deputato ad impedire l'attraversamento dell’arteria autostradale da parte di animali.