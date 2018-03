FURTI: IDRAULICO RUBA ANELLO IN CASA DI UNA CLIENTE, ARRESTATO

CRONACA. PESCARA. Un idraulico di 49 anni di Tocco da Casauria (Pescara) e' stato arrestato dai carabinieri, a Torre de' Passeri, per il furto messo a segno a casa di una sua cliente. In base alla ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Popoli, coordinati dal capitano Antonio Di Cristofaro, l'uomo stava eseguendo dei lavori nell'abitazione della donna e proprio mentre era impegnato nelle sue attivita' ne avrebbe approfittato per rubare un anello con un diamante, del valore di tremila euro. In quel frangente, a quanto pare, era solo in casa. Al rientro della donna si sarebbe congedato dicendo che il lavoro era terminato. La vittima si e' accorta subito di essere stata derubata e ha lanciato l'allarme ai carabinieri, diretti sul posto dal maresciallo Giovanni Rolando, che hanno fermato l'idraulico in strada, lo hanno perquisito e trovato in possesso dell'anello, nascosto nel portafogli. E' stato arrestato, processato e condannato a quattro mesi di reclusione (pena sospesa).