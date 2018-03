L’AIA DEI MUSEI “GIOVANNI BOZZI” APRE DUE NUOVI PADIGLIONI

CULTURA. L’AQUILA. Saranno inaugurati mercoledì prossimo 27 novembre alle ore 16.00 i restaurati padiglioni d’ingresso dell’Aia dei Musei “Nino Bozzi” ad Avezzano. Nel sito, dove sono già visitabili il museo lapidario “Le Parole della Pietra” e il museo del prosciugamento del Fucino “Il Filo dell’Acqua”, ora si aprono al pubblico, nel complesso dell’ex mattatoio, altre due strutture restaurate dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che ospiteranno, una, la Biblioteca del Fondo Centro Studi Marsicani "Ugo Maria Palanza" con annessa sala lettura e, l’altra, un’area dedicata alla didattica a esposizioni temporanee. Il Polo museale civico L’Aia dei Musei “Giovanni Bozzi” è nato nel 2012 per volere dell’Amministrazione Comunale di Avezzano. Il progetto scientifico, curato dall’Associazione Culturale Antiqua, è stato concepito infatti con l’intento di diffondere la conoscenza del ricco patrimonio storico-archeologico marsicano, con particolare attenzione al recupero della memoria collettiva e dell’identità territoriale, legata al prosciugamento del lago Fucino. In occasione dell’apertura al pubblico delle due aree espositive appena restaurate, il Polo Museale L’Aia dei Musei “Giovanni Bozzi” ospiterà, dal 27 novembre fino al 28 dicembre 2013, la mostra Fucinus Lacus di Ester Grossi, una tra le più apprezzate artiste del panorama internazionale, promossa dalla Galleria bolognese Spazio Testoni.