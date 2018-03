A TORTORETO APRE LO SPORTELLO INPS. AVRÀ SEDE ALL’ARIT

CRONACA. TORTORETO. La giunta comunale di Tortoreto ha approvato lo schema di convenzione che istituisce uno sportello Inps a Tortoreto Lido. L’iniziativa è stata portata avanti dal sindaco, Generoso Monti, che così risolve il problema dell’utenza non solo tortoretana ma dell’intera fascia costiera vibratiana. Con particolare riguardo al comparto pesca «costretto a servirsi dell’Inps di Teramo nemmeno dello sportello di Nereto che non eroga prestazioni specifiche relative ai pescatori – dice il sindaco. Sono orgoglioso di questa opportunità e ringrazio per la disponibilità la direzione regionale e provinciale dell’Inps. Lo sportello, che svolgerà diverse operazioni per l’utenza, avrà sede all’Arit di via Napoli dove già operano gli uffici tecnici comunali». L’autorizzazione all’apertura dl “Punto clienti di servizio” è stata possibile grazie alla firma del direttore regionale Inps, Alberto Scuderi. Il Comune si farà carico delle utenze relative all’istituendo servizio che vedrà la luce forse già entro fine anno. «Vera politica è offrire servizi alla collettività agevolandola il più possibile. L’iniziativa segue questa strada, con l’obiettivo di fare di Tortoreto una città sempre più a misura di cittadino», chiosa generoso Monti.