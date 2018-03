GTM: «LA DIREZIONE NON RISPONDE», IL 16 DICEMBRE SCIOPERO

CRONACA. PESCARA. «Dopo l’ennesimo segno di chiusura e di prepotenza del Direttore Generale Maximilian di Pasquale, le Rsa dichiarano sciopero», annunciano i sindacati. «La direzione aziendale continua così ad agire unilateralmente in totale assenza di confronto con le parti sociali, spesso con atti che prevedono l’esborso di parecchie decine di migliaia di euro (di fondi pubblici), i cui fini destano non pochi dubbi e che fin’ora non sono ancora serviti a risolvere i noti problemi legati alla sicurezza che affliggono i mezzi. A nulla è valso l’intervento del prefetto, il quale pur richiamando il direttore generale all’ordine, ha ottenuto solo che ancora una volta venissero dallo stesso disattese le aspettative non avendo Di Pasquale ottemperato alle direttive della prefettura espresse nel verbale del 25/10/2013. Vista la ormai totale immobilità in cui verte lo stato delle trattative, le scriventi si vedono costrette a dichiarare mezza giornata di sciopero per il giorno 16 Dicembre».