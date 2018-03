INAUGURATA LA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA FOSSA ED OCRE

FOSSA. E’ stata inaugurata la strada comunale denominata “Tra le Querce”, che collega i comuni di Fossa ed Ocre.

I lavori effettuati hanno permesso il consolidamento e l’allargamento della tratta, con fondi spesi pari a 300 mila euro, grazie ad una donazione nel post- sisma ricevuta dal comune e dalla provincia di Pavia.

«E’ un’opera fondamentale e necessaria – ha dichiarato il sindaco Antonio Gentile – non solo perchè consente l’accesso alla parte alta di Fossa per l’avvio della ricostruzione del borgo, ma anche per nostro comprensorio perché rappresenta un importante collegamento ripristinato tra l’altopiano delle Rocche e l’alta valle Subequana.

Siamo immensamente grati al comune ed alla provincia di Pavia, per la cospicua donazione ricevuta nel post-terremoto, che ha visto la sua concretizzazione».

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti, assieme agli amministratori di Fossa, l’assessore Pietro Trivi del comune di Pavia, il responsabile della protezione civile provinciale di Pavia Massimiliano Milani, il coordinatore dei comuni del cratere Emilio Nusca, il sindaco di Ocre Fausto Fracassi ed il sindaco di Villa Sant’Angelo Pierluigi Biondi.