MALTEMPO. L'AQUILA, CADUTA MASSI: CHIUSA STRADA MADONNA FORE

L'AQUILA. A causa della caduta di alcuni massi dal costone roccioso sovrastante la strada per la Chiesa di Madonna Fore, il Comune dell'Aquila ha ritenuto necessario chiuderne l'accesso. Il sopralluogo effettuato dagli uomini del Comune ha evidenziato, inoltre, che il fenomeno potrebbe non arrestarsi anche a causa delle condizioni meteorologiche. Le aree coinvolte dal distacco sono pertanto inaccessibili a piedi con in macchina sussistendo condizioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità. Nelle more della definizione dei provvedimenti da adottare per la messa in sicurezza del tratto di costone roccioso interessato dal pericolo di crollo, l'ordinanza n.93 - 23 nov. 2013, prevede quindi «la chiusura al transito delle persone e veicolare del tratto di strada per Madonna Fore in località Valle San Giuliano all'altezza del Convento di San Giuliano fino alla Chiesa della Madonna Fore e dei sentieri limitrofi ed il posizionamento di apposite segnalazioni per inibire il transito delle persone e veicolare, nonché l'apposizione di un cartello informativo in posizione ben visibile con l'indicazione della chiusura della strada per caduta massi».