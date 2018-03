L’AQUILA, DENUNCIATE 5 PERSONE PER FURTO E DROGA

CRONACA. L’AQUILA. I Carabinieri della Compagnia di L’Aquila hanno denunciato in stato di libertà 5 persone.

In particolare la Stazione di Cagnano Amiterno ha deferito in stato di libertà due cittadini di origine albanese, H.M. 29enne e A.G. 32enne, per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope in concorso. I due a bordo di un’autovettura hanno mostrato un certo nervosismo. Ciò ha spinto i militari ad eseguire una approfondita perquisizione veicolare e personale, a conclusione della quale i due stranieri sono stati trovati in possesso di svariati grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina, sottoposta a sequestro. I militari della Stazione di L’Aquila hanno invece denunciato in stato di libertà D.L.M.J. 21enne filippino, per danneggiamento e furto aggravato su autovettura. Lo stesso si è reso responsabile del danneggiamento e del furto all’interno di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, di proprietà di un 19enne aquilano. Sempre i militari della Stazione di L’Aquila, nel corso di un mirato controllo eseguito presso un mercatino dell’usato ubicato in L’Aquila SS 17 Ovest, hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione M.C. 28enne aquilana, con precedenti di polizia. La donna è stata trovata in possesso di due caldaie ed una conca in rame che da più approfonditi accertamenti, sono risultati oggetto di furto perpetrato in danno di una cittadina di Barisciano.