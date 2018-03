A PESCARA IL DIBATTITO SUL FUTURO DELL’UNIONE EUROPEA

CRONACA. PESCARA. Il 29 novembre 2013 a Pescara si svolgerà l'evento dal titolo “L’Europa in Abruzzo e Molise” con l'obiettivo di presentare le opportunità più significative offerte dall’Europa nella regione ed esempi concreti dei servizi prestati dalla nuova generazione di reti delle istituzioni europee sul territorio. Durante l’incontro verrà anche presentata una nuova applicazione per localizzare sul proprio smartphone i servizi europei presenti nella zona di residenza. L’iniziativa, promossa dalla Commissione europea e dai centri d'informazione “Europe Direct” abruzzesi e molisani, avrà luogo a Pescara presso L'Europaurum (inizio ore 10.30) in Largo Gardone Riviera e vedrà la partecipazione diretta della Commissione europea, accanto a rappresentanti delle autorità regionali e locali, del mondo universitario e della società civile, che si confronteranno sui temi di maggiore attualità; si parlerà dell’Europa di oggi e delle opportunità che offre, ad esempio tramite la nuova programmazione finanziaria 2014-2020, ma anche dell’Europa che desideriamo.