TURISMO: MARTEDÌ A TERAMO INIZIATIVA "OBIETTIVOTURISMO"

TERAMO. "Obiettivoturismo" è il titolo dell'iniziativa che l'assessorato al Turismo ha organizzato per martedì 26 novembre, dalle ore 9:30, presso la sala Tesi della facoltà di Scienze della comunicazione a Teramo. Sarà un appuntamento importante per il sistema turistico regionale perché verrà presentato il nuovo software Sitra (Sistema informatico turistico della Regione Abruzzo) per la raccolta e elaborazione dei dati statistici, classificazione delle strutture ricettive, servizi ai turisti. Ma la giornata teramana dedicata al turismo regionale fornirà altri due importanti spunti: la presentazione della nuova campagna promozionale della stagione invernale, per la quale sono previste interessanti novità, e l'illustrazione dell'attività di Social media marketing con al presentazione dei risultati conseguiti mediante l'attività Social network.

È il caso di ricordare che la Regione Abruzzo già da qualche anno ha avviato una importante azione di promozione sui canali social, come Facebook, Twitter, Instagram, ecc…, e l'appuntamento di martedì è l'occasione per tracciare un primo importante bilancio. Spazio anche al confronto, perché l'iniziativa si terrà presso la facoltà di Scienze della comunicazione, permettendo in questo modo agli studenti del corso di laurea di intervenire direttamente.