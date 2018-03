IN GIRO CON ARNESI DA SCASSO: DENUNCIATI TRE ROMENI

PESCARA. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Penne, hanno denunciato tre cittadini di origine romena, senza fissa dimora in Italia, per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Ieri mattina, verso le 6.30, sono stati notati da un cittadino mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni isolate, nella periferia di Penne, a bordo di un furgone Volkswagen Caravelle. E' partita la segnalazione al 112 e sono stati fermati e sottoposti a perquisizione. Avevano un'asta in ferro acuminata, un martello, una tronchese e altri strumenti da scasso generalmente usati dai ladri. Il materiale era nascosto in parte nel vano bagaglio e in parte sotto il sedile lato guida del mezzo ed e' stato sequestrato. Nei confronti dei tre denunciati e' stata avviata la procedura per l'emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Penne.