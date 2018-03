CONVENZIONE NAZIONALE, ANCHE FRANCAVILLA AL MARE PRESENTE

POLITICA. FRANCAVILLA AL MARE. Anche Francavilla sarà presente alla Convenzione nazionale del Pd a Roma grazie all’elezione di Monica Di Battista, componente del direttivo del Comitato ‘Cambiare Verso Francavilla al Mare’ che sostiene la candidatura di Matteo Renzi a Segretario del PD.

«Ritengo che la stima e la fiducia riposta in Monica, eletta da parte dei rappresentanti della Convenzione provinciale, sia più che meritata», commenta Christain Bove, coordinatore del comitato. «Insieme a Monica Di Battista ci sarà anche un’altra nostra concittadina, la ‘Cuperliana’ Ilaria Di Michele - prosegue Bove -. Al di la delle diverse posizioni assunte, queste primarie sono un’occasione di confronto e di analisi per il Partito e non posso che essere felice per la positiva risposta data da Francavilla, che ricordo vanta il record di votanti in Abruzzo per le Convenzioni di circolo, dato che testimonia quanto siano sentite queste primarie nella nostra città: segno che stiamo lavorando nella direzione giusta. Ora dobbiamo impegnarci per ottenere un buon risultato anche l’8 dicembre, dopo di che ci sarà un unico grande PD e sarà impegno di tutti non disperdere il patrimonio faticosamente accumulato in questi giorni. Intanto – conclude -, faccio i miei più sinceri auguri sia a Monica che a Ilaria: anche con loro il Pd cambia verso».